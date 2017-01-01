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Kocaeli basını, KOÜ İletişim Fakültesi eğitmenleriyle buluştu



(Fotoğraflı)



Gürcan Yılmaz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Kocaeli Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği "Tarihin Tanıkları" sergisi öncesinde üniversite öğretim görevlileriyle yerel basın temsilcileri karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede düzenlenen "Tarihin Tanıkları" sergisi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri ve yerel basın temsilcilerini buluşturdu. Sergi açılışı öncesinde kahvaltıda bir araya gelen basın temsilcileri ve öğretim görevlileri, üniversite ile yerel basın arasındaki ilişkileri geliştirmek için fikir alışverişi yaptılar. Görüşmede İletişim Fakültesinden mezun olan öğrencilerin, yerel basında daha etkin ve faydalı olabilmesinin çözümü hakkında önerilerde bulunuldu.

Toplantı ve sergi açılışına Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, hastanenin Genel Müdür Doç. Dr. Soner Şahin, Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Şerife Baştürk Akça, Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Pekman, Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Budak, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gürol, Kocaeli'deki yerel gazetelerin yöneticileri ve muhabirler katıldı.

Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinin ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığında hazırlanan serginin açılışı yapıldı. Açılışın ardından üniversite heyeti ve yerel basın temsilcileri sergiyi gezdiler.

(GY-Y)



24.05.2017 20:46:25 TSI

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