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Van'da "Türkiye Güven-Huzur-6" Uygulaması



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VAN (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne geçmek amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur-6" uygulaması kapsamında, Van'da 33 ekip 146 polisin katılımıyla yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarmanında desteğiyle suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il merkezindeki kapalı ve açık eğlence mekanları, kafeteryalar, caddeler, ara sokaklarda ve kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Güven-Huzur-6" uygulaması kapsamında, Van'da 33 ekip, 1 helikopter, 1 deniz aracı, 1 köpek ve 146 polisin katılımıyla yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamaya, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 146 katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada 683 şahıs kontrol edilirken, 1 şahıs ve 13 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Kontrol edilen 55 araçtan 9 araca cezai işlem yapılırken, 2 araç ise trafikten men edildi. Uygulama esnasında ise 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

(ŞAK-Y)



24.05.2017 23:10:44 TSI

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