Ceylanpınar'da huzur operasyonu
(Fotoğraflı)
Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçenin muhtelif yerlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe halkının huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gece geç saatlere kadar ilçenin çeşitli noktalarında uygulama başlattı. Yapılan uygulamalarda yol güzergahında seyir halinde olan otomobiller aranırken, şüpheli görülen şahısların üst aramaları yapıldı. Uygulamada yaklaşık 200 araçta genel arama yapılırken, yaklaşık 250 kadar vatandaşın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Güvenlik güçleri ilçenin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yürüttükleri uygulamanın devam edeceğini de ifade ettiler.
(UK-ÖZ-Y)
24.05.2017 23:23:57 TSI
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