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Ali Kınık ve Ahmet Şafak konseri yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta sahne alan Ali Kınık ve Ahmet Şafak, söyledikleri bir birinden güzel türkülerle binlerce kişiyi kendinden geçirdi. Yoğun ilgi gören konserde birlik beraberlik mesajları verildi.

Kars Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda "Ülkümüz Göklerde, Güçlendik Geliyoruz" adıyla gerçekleştirdiği Ali Kınık ve Ahmet Şafak konseri binlerce ülkücüyü kendinden geçirdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum Başbuğu Alparslan Türkeş'in fotoğrafı sandalyeye koyularak salonda yerini aldı. Ülkü Ocakları Kars İl Başkanı Oğuz Güngör ve Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın konuşmasının ardından başlayan konserde ilk olarak sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Ali Kınık ile coşan binlerce ülkücü, Ahmet Şafak'ın sahne almasıyla zirve yaptı. Ahmet Şafak, performansı ve seslendirdiği türkülerle salonu dolduran binlerce Karslının beğenisi kazandı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Ahmet Şafak'a zaman zaman hayranları zor anlar yaşattı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği konser gece geç saatlere kadar devam etti.

(IÇ-DK-Y)



25.05.2017 01:01:51 TSI

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