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Aile Haftası Uşak'taki aileleri bir araya getirdi



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Haftası nedeniyle Uşak'ın her mahallesinden ailelerin katıldığı bir piknik düzenledi. Burayı ziyaret eden Uşak Valisi Ahmet Okur dezavantajlı ailelere özel ilgi gösterdi ve onlarla sohbet etti.

Uşak Valisi Ahmet Okur ve Eşi Hatice Nur okur ailelerle birebir ilgilendiler ve beraberinde getirdikleri oyuncakları çocuklara hediye ettiler.

Vali Okur konuyla ilgili olarak şunları söyledi; " Biz tabi her zaman vatandaşlarımızın aralarında olmaya gayret ediyoruz ama bugün tabi özel bir gün. Bütün mahallelerimizden en az bir ailemiz bazılarında iki ailemiz var. Özellikle dezavantajlı ailelerimizle bir arada olmayı onlarla tanışmayı arzu ettik. Bugün beraberiz, güzel bir etkinlik. İnşallah birbirleriyle tanışacaklar hem de kaynaşma vesilesi olacak. Uşak'ta bu tür etkinliklerin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla böyle beraberlikler yaşamaya devam ederiz. Önümüz Ramazan, inşallah Cumartesi gününden itibaren Ramazan başlayacak, bu güzelliklerin devam etmesini diliyorum. Tüm Uşaklı hemşehrilerimizin Ramazanını tebrik hayırlı uğurlu olsun diyorum."

(BK-MB-Y)



25.05.2017 01:01:52 TSI

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