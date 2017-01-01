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Kayınpeder ile damadın kavgası cinayetle bitti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 01:58
Kayınpeder ile damadın kavgası cinayetle bitti
Kayınpeder ile damadın kavgası cinayetle bitti
- Kütahya'da tartıştığı damadını tüfekle vurarak öldüren kişi, daha sonra polise teslim oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, İnköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin D. ile damadı Bilal Doğru (23), henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartıştı. Daha sonra Hüseyin D., Akkent Mahallesi yakınında bir arazide kendisini bekleyen damadıyla konuşmaya gittiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D, yanında bulunan av tüfeğiyle Doğru'yu başından vurdu.
Olay yerinde hayatını kaybeden Bilal Doğru'nun cesedi Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna gönderildi.
Cinayetin ardından kaçan Hüseyin D. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. (EFE)

25.05.2017 01:58:08 TSI
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