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Müsevvitoğlu'ndan Aydın TÜMSİAD'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği şube ofisinde gerçekleşen ziyarette, iş dünyasına seslenerek açıklamalarda bulundu.

Müsevvitoğlu, 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 1. ve 2. taksit son ödeme sürelerinin 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona ereceğini hatırlattı. Vergi Dairesi Müdürlüğü veznelerinin hafta sonu açık olacağını belirten Müsevvitoğlu, fırsatların değerlendirilip son güne kalınmaması hususunda vatandaşları uyardı.

Müsevvitoğlu, yaptığı açıklamada 6736 sayılı yapılandırma kanunu ile vatandaşları kamuya olan birikmiş borçlarını, diğer anlamda kamunun ciddi miktardaki alacakları için mükelleflere avantajlı bir ödeme kolaylığı sağlandığını ifade etti. Ödeme noktasında kolaylıkların sağlandığını, vatandaşın ödemelerini son güne bırakarak sıkışıklığa kalmaması için uyarıda bulundu. Müsevitoğlu, 6736 sayılı kanunla ilgili olarak mükelleflerin yapılandırdıkları borçlara ilişkin peşin ödeme seçeneğini seçip ödememiş olanların, yine taksitli ödeme seçeneğini seçip 1. taksiti yatırıp 2. taksiti yatırmamış olanlar veya her ikisini de yatırmayanların 31 Mayıs'a kadar mutlak suretle ödemelerini yapmaları gerektiğini belirtti.

Ödemelerini yapmayan vatandaşların yasanın getirdiği avantaj ve imkânlardan faydalanamayacağını belirten Müsevitoğlu, "Vatandaşların yapılandırmalarının bozulmaması için Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı olarak gerek tanıtıcı görsellerimizle billboardlarda, afişlerde, internet ortamında, televizyonlarda gerekse kurumsal ziyaretlerle kamuoyuna bu durumu hatırlatmak istedik" dedi. 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri itibariyle dairelerin normal mesai saat 17:00'a kadar çalışacağını, ödeme noktasında her türlü kolaylığın sağlanmış olacağını aktaran Müsevitoğlu, "Bir başka önemli husus ise son gün 31 Mayıs saat 23.59'a kadar ödemeler kabul edilecek. Tercihimiz vatandaşların sıkışıklığa kalmaması açısından son güne kalmamasıdır" dedi.

(OD-MB-Y)



25.05.2017 08:24:19 TSI

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