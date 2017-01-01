YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum'da markalaşma süreci hız kazandı

Erzurum'da markalaşma süreci hız kazandı



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da inovasyon süreci kapsamında markalaşma süreci hız kazandı. İlin 4 aylık bazda marka başvuru sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 77,23, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 56,21, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18.30'luk pay oluşturdu. Marka başvurusu sayısı bakımından 2016 yılında 33'üncü sırada olan il, bu yılın aynı döneminde 31'inci sıraya çıktı.

TÜRKPATENT VERİLERİ

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Ocak-Nisan 217 dönemi iller marka başvuru verilerini paylaştı. Erzurum'da Nisan ayında 21, 4 aylık süreçte ise 95 marka başvurusunun gerçekleştiği bildirildi. İl, marka başvuru sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 31, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Malatya ve Elazığ'ın ardından 3'üncü sırada yer aldı.

ERZURUM 31. SIRADA

Türkiye illeri marka başvuru sıralamasında Erzurum 4 aylık dönemi 31'inci sırada tamamladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana, Denizli, Kayseri, Mersin, Sakarya, Muğla, Hatay, Samsun, Eskişehir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Tekirdağ, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, Malatya, Afyon, Elazığ, Erzurum marka başvurusunun en yüksek olduğu iller olarak belirlendi.

DOSİAD ANALİZİ

DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen analizlere göre Nisan ayında Erzurum'da 21, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 25, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 40, Doğu Anadolu Bölgesinde 123 marka başvurusu yapıldı. Ocak-Nisan döneminde ise Erzurum'dan 95, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 123, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 169, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 519 başvuru gerçekleşti.

(ERZ-AT-Y)



25.05.2017 08:54:26 TSI

NNNN

