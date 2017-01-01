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BTC'den girişimcilere destek



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Kars'ın Susuz ilçesinde Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) şirketinin desteğiyle açılan "Geleceğe Doğru Bakmak Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Uygulama Girişimcilik Eğitimi sona erdi. Kursiyerlerin sertifikaları törenle verildi.

"Geleceğe Doğru Bakmak Projesi" kapsamında Kars'ın Susuz ilçesinde 13-16 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan 5'i kadın toplam 29 girişimci sertifikalarını Susuz Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen törenle aldı. Sertifika törenine KOSGEB Kars İl Müdürü Lütfullah Aktaş, BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Sertifika töreninde konuşan KOSGEB Kars İl Müdürü Lütfullah Aktaş, KOSGEB olarak girişimcilik eğitimlerine devam ederek istihdam oluşturma yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti ve BTC' ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya ise Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen ve BTC tarafından desteklenen "Geleceğe Doğru Bakmak Projesi" kapsamında, boru hattı güzergahında yer alan yerleşim birimlerinde yerel işgücü kapasitesini artırmak amacıyla KOSGEB işbirliğiyle Uygulama Girişimcilik Eğitimleri düzenlediklerini belirterek eğitim programını başarı ile tamamlayan girişimcilere maddi ve teknik destek sağlayacaklarını ifade etti.

Ayrıca Prof. Dr. Kaya, "özel sektör bölgesel ve yerel kalkınma için büyük önem arz etmektedir, yenilikçi fikirler siz girişimcilerden doğar ve daha sonra bu fikirler ticarileşerek hem sizlere hem bölgeye katkı sağlar. Susuz' da bu yıl içerisinde en az 5 işyerinin açılmasını hedefliyoruz" dedi.

Prof. Kaya, Kars KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş ve uzmanları ile Susuz Halk Eğitim Müdürlüğüne, eğitim süresince verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

(OY-AA-Y)



25.05.2017 08:55:12 TSI

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