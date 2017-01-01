YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Seyfettin Azizoğlu: "Şampiyonları kutluyorum"

Vali Seyfettin Azizoğlu: "Şampiyonları kutluyorum"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, TFF 1. Lige yükselen BB. Erzurumspor'u kutladı.

Şampiyonluğun elde edilmesinde en büyük payın futbolcular ve teknik kadronun olduğunu belirten Vali Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Teknik kadro ve yönetim bu büyük başarıda emeği olan herkesi ve Kulüp Başkanı Ali Demirhan'ı gönülden kutluyorum. Farklı liglerde mücadele eden ve iki sezon üst üste, şampiyon olan takım sayısı dünya genelinde son derece azdır. BB Erzurumspor, bir sezon önce üçüncü ligde, şimdi de ikinci ligde şampiyon olarak çok önemli bir başarı elde etmekle kalmamış, yıllardan beri başarıya susamış taraftarını da sevince boğmuştur. Bölgesinin hiç şüphesiz en büyük ve merkezi şehri olan Erzurum, futbolda özlemini duyduğu yere doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm arzumuz, önümüzdeki yıl da yine böyle bir sevinci, "Süper Lig'e çıktık" diyerek yaşamak ve kırılması güç bir rekora imza atmaktır.

Hem Erzurum ve hem de BB Erzurumspor, bu başarıyı yakalayacak güce, isteğe ve donanıma sahiptir. Final maçının oynandığı Vodafane Arena Stadı'nı dolduran BB Erzurumspor ve Gümüşhanespor taraftarlarına, takımlarını maç boyunca dostane bir havada centilmence destekledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bu sevinci, bu onuru, bu mutluluğu yaşatanlara, BB Erzurumspor'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen'in şahsında tüm Erzurumlulara teşekkür ediyor, bu ve benzeri başarıların sürekli olması dileği ile selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

(ERZ-AA-Y)



25.05.2017 09:04:38 TSI

NNNN

