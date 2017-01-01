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Erbosan Ortaokulu'nda mezuniyet sevinci

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:03
Erbosan Ortaokulu'nda mezuniyet sevinci
Erbosan Ortaokulu'nda mezuniyet sevinci

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Melikgazi ilçesi Erbosan Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Bayram Solmaz, okulun TEOG sıralamasında Türkiye ortalamasına göre çok başarılı olduğunu söyledi ve bu başarıya imza atan öğrencileri kutladı. Bayram Solmaz, "2014 yılından bu güne kadar 3. dönem mezunumuzu veriyoruz. Bu süre içerisinde Erbosan Ortaokulunu gerek akademik gerekse sosyal aktiviteler anlamında bir yerlere getirmeye çalıştık. Akademik anlamda okulumuz Melikgazi İlçesi, Kayseri ve Türkiye geneli okullar arasında TEOG ortalamasında çok üst seviyede. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye birincimiz var. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çıta her geçen yıl yükselerek devam ediyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, hedefi olan öğretmen, veli ve öğrenci ile çalışmak gerçekten büyük bir zevk. Bundan sonraki eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler, öğretmenlerinin elinden mezuniyet belgelerini aldı. Törende çeşitli gösteriler sunan öğrenciler, mezun olmanın tadını doyasıya çıkardı. Törene katılan veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.
(TB-SK)

25.05.2017 09:03:05 TSI
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