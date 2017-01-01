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Karpuzlu, kır düğün bahçesine kavuştu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Karpuzlu Bayraktepe Mahallesinde yapımı Karpuzlu Belediyesi tarafından tamamlanan, Kır Düğün Bahçesinin açılış töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni ve gençlik şöleninde, Belediye Başkanı Tuğrul Ozan ve protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesi kesildi.

Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan açılışta yaptığı konuşmada, ilçeye yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ekibinin konseri ve sanatçı Yıldırım Yıldızdoğan sevilen eserlerini okudu. Havai fişek gösterileri ile açılışa gelen misafirler coşkulu, güzel bir gece geçirdi.

Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, törene katılan sanatçılara çiçek hediye etti. Bayraktepe Mahalle Muhtarı Eray Erbaş' da mahallesine yapılan Kır Düğün bahçesi için başkan Ozan'a teşekkür ederek, çiçek verdi.

Açılış törenine Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

(OD-MB-Y)



25.05.2017 09:08:09 TSI

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