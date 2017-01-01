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Kursiyerlerin yıl sonu sergisi beğeni topladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde düzenlenen kursların geleneksel yıl sonu ikinci sergisi açıldı. Sergide yıl boyu üretilen el emeği göz nuru eserler beğeni topladı.



Efeler Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu, Sanat Sokağında düzenlediği yıl sonu ikinci sergisinde sanat rüzgarı estirdi. Birbirinden farklı el emeği göz nuru sanat eserlerinin yıl sonu itibariyle görücüye ve satışa çıktığı Sanat Sokağı'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkurt, Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Pınarcı, AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, sivil toplumu kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı sergi halk oyunları ve defile gösterisi ile başladı. Daha sonra açılış kurdelesinin kesildiği sergide protokol ve davetliler birbirinden farklı stantları gezerek eserleri inceledi.

Yılsonu sergisinde ortaya çıkan güzel eserleri ekonomiye de kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Pınarcı, yaklaşık bin 200 kurs ile 21 bin kursiyere ulaştıklarını belirti. Hedeflerinin gelecek yıllarda kurs ve kursiyer sayısını arttırmak olduğunu dile getiren Pınarcı, kursiyerlerine ve öğreticilerine emeklerinden dolayı da teşekkür etti. Açılan kursların kültürel zenginliklerin geleceğe aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğine de değinen Pınarcı, her geçen gün bu tür kurslara olan ilginin artmasının kendilerini sevindirdiğini dikkat çekti.

(MS-MB-Y)



25.05.2017 09:08:49 TSI

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