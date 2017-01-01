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Aydans Artvin'de derece hedefliyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:09
Aydans Artvin'de derece hedefliyor
Aydans Artvin'de derece hedefliyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Aydans Gençlik ve Spor Kulübü, 11-13 Ağustos tarihlerinde Artvin'de yapılacak olan gençler kategorisi Türkiye halk oyunları şampiyonasından Aydın ve Ege Bölgesi'ni temsil edecek.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından gerçekleştirilen Kulüpler Arası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası gençler kategorisinde hem Aydın'ı hem de Ege'yi Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu'na bağlı Aydans Gençlik ve Spor Kulübü temsil edecek. 30-40 kişilik bir ekip ile Artvin'e çıkartma yapacak olan Aydans Gençlik ve Spor Kulübü, 11-13 Ağustos'ta Artvin'de yapılacak olan gençler kategorisi Türkiye finaline de imza atmaya hazırlanıyor. Yarışmalarda zeybek gösterileriyle hem Aydın'ı hem de Ege'yi tanıtacak olan Aydans Gençlik ve Spor Kulübü, en iyi hünerleri sergileyerek bu sefer Türkiye derecesi elde etmeyi planlıyor.
"Dereceyle dönmek istiyoruz"
İzleyenlerin de beğenisini kazanarak Aydın'a başarılarla dönmek istediklerini kaydeden Aydans Gençlik ve Spor Kulübü İlker Karademir, "Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Aydans Gençlik ve Spor Kulübünü kurduk. Gençler kategorisinde oturmuş bir ekibimiz var. Türkiye Halk oyunları Federasyonu tarafından yapılan yarışmalar sonrasında da önce Aydın, sonra da Ege Bölgesi birincisi olduk. 11-13 Ağustos tarihlerinde Artvin'de yapılacak olan Türkiye finallerinde amacımız ilimizi bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek. Artvin'den güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz. Hazırlıklarımız da son hızıyla devam ediyor. Öğrencilerime güveniyorum" dedi.
(MS-MB-S)

25.05.2017 09:09:41 TSI
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