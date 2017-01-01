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Erzurum'da yer ve gök mavi beyaz



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte büyük bir sevince neden oldu.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda final heyecanını yaşayan Erzurumlular, Mavi Beyazlıların 1-0'lık galibiyeti sonrası şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Ellerindeki bayraklarla Erzurumspor'un 1. Lig'e yükselmesini coşkuyla kutlayan vatandaşlar konvoy eşliğinde gönüllerince eğlendi. Halaylar çeken Dadaşlar, Mavi Beyazlı takımın elde ettiği bu önemli başarı sonrası sokağa çıktı. Araçlarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde konvoy oluşturan taraftarlar, "Bugün günlerden Erzurumspor" diyerek sürekli tezahüratta bulundu. Palandöken Kartallarının şehre yaşattığı sevinci kentte 7'den 70'e herkes kutladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ilgili kutlamalar Erzurum ve maçın oynandığı şehir İstanbul'da gece boyunca devam etti.

(ERZ-AA-Y)



25.05.2017 09:12:47 TSI

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