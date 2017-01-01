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Oral, gençlerle piknikte buluştu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:13
Oral, gençlerle piknikte buluştu

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Belediyesi, Gençlik Haftası kapsamında ilçedeki lise öğrencilerine Bayraktepe'de piknik düzenledi.
Altınova Belediyesi tarafından Gençlik Haftası kapsamında Bayraktepe Mesire Alanında düzenlenen pikniğe; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova Bülent Özyürük ÇPL. Müdürü Erdinç Bakkal, Altınova Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Gökkaya, okul yöneticileri, öğretmenler, ÇPL, Anadolu lisesi ve Altınova Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.
Davetlilerle tek tek ilgilenen Başkan Oral, gençlerle birlikte voleybol oynayıp, eğlencelerine eşlik etti.

25.05.2017 09:13:34 TSI
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