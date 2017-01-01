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Amasya polisi seyahat sektörünü bilgilendirdi



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ildeki seyahat sektörü yetkililerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Ömer Kapsal'ın ev sahipliğindeki toplantıya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mürsel Çapkın, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Şube Müdürü Harun Sel, yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile tur şirketleri yetkilileri ve servis araçları işletmecileri katıldı.

Yaz mevsimiyle birlikte yapılacak olan gezi, tur ve sportif faaliyetlere yönelik taşımacılık hizmetlerinde görülecek artışın farklı sorunları da beraberinde getireceğini belirten Ömer Kapsal, sürücülerin deneyim ve güzergah bilgisi eksikliğiyle dikkatsiz ve yorgunluklarına bağlı olarak kural ihlalleri sonrası yaşanan trafik kazalarına dikkat çekip katılımcıları tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Polislerin trafik kuralları, trafik mevzuatı, Karayolları Trafik Kanunu, Taşıma Kanunu ve seyahat acenteleri yönetmelikleri konusunda sunum yaptığı toplantıda katılımcılar görüşlerini aktardı.

(MÇ-SLH-Y)



25.05.2017 09:15:34 TSI

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