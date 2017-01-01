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Aydın'da sulama birliklerinin sorunu Ankara'ya taşındı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaz sezonu öncesi sulama birliklerinin sorunlarını Ankara'ya taşıdı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Sultanhisar Akçay Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Recai Yağcı, Nazilli Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Bülent Sayar, Akçay Sağ Sahil Sulama Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncer Yimez ve Selman Serçe ile Ankara'da DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız ile makamında bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini konuştu. Ayrıca Sultanhisar'a hayat verecek bir projenin en büyük adımı atıldı. Sultanhisar Akçay Sağ Sahil Sulama Birliğinin kapalı sisteme geçiş projesi sunuldu.

Milletvekili Erdem "Kapalı Sulama Sistemi Projesi, bölge tarımına yepyeni bir soluk kazandıracak. Proje sayesinde daha modern, tasarruflu ve maksimum verim hedefli sulama sistemleri ile sulama yapılacak" dedi.

(OD-



25.05.2017 09:18:56 TSI

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