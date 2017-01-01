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Minikler kil ile hayallerini canlandırdı



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kreş öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Arkeoloji Müzes'ini ziyaret etti. Minikler, kilden hamurlarla hayallerini canlandırdı.

Tarihi eserleri meraklı gözlerle inceleyen minikler müze ziyaretinin ardından kendilerine verilen kilden hamurlarla hayallerindeki eserleri yaptı. Minik öğrencilerin öğretmeni Derya Çetin, Müzeler Haftası münasebetiyle öğrencilerin ilk kez müze ziyareti yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimize bu ziyaretlerinden sonra okulumuzda uygulamalı olarak kilden heykel yapmalarını istedik. Hayal güçlerini çalıştırarak öğrencilerimiz akıllarında kalanları hamurlarla yansıttılar" dedi.

Kreş sorumlusu Bahadır Genç ise, "Çcuklarımızla birlikte Bandırma Müzesi'ni ziyaret ettik. Öğleden sonra da öğretmenlerimiz eşliğinde kilden heykeller yaptık. Böylece eğitimin sadece kağıt kalemle yapılan bir şey olmadığını, uygulamayla hayal gücünü kullanmak olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Öğrenciler kendilerine verilen kilden hamurlarla ilginç şekiller ortaya çıkardı.

(İA-MŞ)



25.05.2017 09:25:35 TSI

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