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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:28
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
- "Ramazan fedakarlık ve paylaşma ayıdır"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.
Ramazan'ın fedakarlık, paylaşma, yardımlaşma ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Tahir Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan Ayı Kur'an Ayıdır. O, Kur'anla şereflenmiş, on bir ayın sultanı makamına yükselmiş, rahmet, fazilet ve günahlardan arınma ayıdır.
Ramazan'ın rahmet ikliminde hep birlikte kardeşliği solumalıyız. " Ben " merkezli düşüncelerden arınarak 'biz' merkezli düşüncelerle kimsesizlerin kimsesi olmalıyız.
Ramazan ayının gönüllere huzur ve mutluluklar getiren bir başka özelliği de, müminlerin oruçları ile kazandıkları ruhi yükseliştir.
İnsanın yalnızca zor durumda iken değil, hayatın her anında ilgi ve desteğe, uzatılacak bir ele, gönül alıcı bir söze, içten bir tebessüme ihtiyacı vardır. Aç ve yoksulların halinden anlıyor olmamız, aça ve yoksullara yardım elini uzatmadığımız sürece bize dönen bir faydası olmayacaktır.
Bilinmelidir ki; yoksulluk sadece varlığın yok olması değildir. Yoksulluk aynı zamanda içimizdeki merhamet, şefkat ve hoşgörü gibi insani değerlerin de yok olması demektir.
Bu nedenle, dünyanın neresinde olursa olsun baskı, zulüm ve şiddet altında olan, mazlum ve mağdur durumdaki kardeşlerimize maddi-manevi desteklerimizi daha da artırmalıyız.
Kendisi için istediğini kardeşi için de istemek, kendisi için istemediğini onun için de istememek müminin vazgeçilmez ahlâki bir değer olduğunu her zaman hatırımızda tutmalı ve ona göre davranmalıyız.
Ahlaki, ruhi ve manevi kemale ermek, bizi, kendimiz, ailemiz, içinde yaşadığımız toplum ve yaratanımız için değerli bir varlık haline getirir.
Bizlere düşen görev, Ramazan'ın o maneviyatından en güzel şekilde istifade etmek, rutin bir hale dönüştürmemek olmalıdır.
Ramazan Ayı'nın milletimize, İslâm Âlemi'ne huzur, barış, kardeşlik ve getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."
(SK)

25.05.2017 09:28:31 TSI
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