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Afete yenik düşen çiftçinin sorunu Meclis'te

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:38
Afete yenik düşen çiftçinin sorunu Meclis'te
- CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer, 20 bin dekar alanda meydana gelen zararı Meclis gündemine taşıdı

ADANA (İHA) - CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer, Adana ve çevresinde son günlerde yaşanan dolu ve yağış nedeniyle başta karpuz olmak üzere ekili ürünlerde meydana gelen büyük zararı meclis gündemine taşıdı.
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sunan Tümer, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı, Camuzcu, Kayışlı, Karayusuflu, Çaputçu ve Köylüoğlu mahallelerinin de içinde yer aldığı bölgede 23 Mayıs günü saat 13.30 sularında şiddetini artıran yağış ve dolunun çiftçiyi üzdüğünü ve tabii bir afet meydana geldiğini hatırlattı.
Söz konusu bu yerlerde yaklaşık 20 bin dekar alanda aşırı yağış ve doludan kaynaklı ciddi bir zarar oluştuğunu vurgulayan Tümer, "Tarım alanlarındaki ürünlerini ciddi bir masrafla hasat aşamasına getiren üreticilerin zararı yüzde 30 ila yüzde 80 oranında değişmektedir" dedi.
Tümer, Bakan Çelik'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına şu soruları aktardı:
"Tarımsal faaliyetlerinde adeta doğa ile bir savaş veren Adanalı çiftçimizin oluşan zararının tespiti için gerekli çalışmalar yapılacak mıdır?
Çiftçinin zirai kredi vadelerinin uzatılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli desteği sağlayacak mıdır?
Bakanlığınız, zarar tespitini kamuoyuna açıklayacak mıdır?
Tabii afetten zarar gören Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) kayıtlı çiftçilerin zararlarının acil olarak ödenmesi sağlanacak mıdır?"
(ELF-Y)

25.05.2017 09:38:49 TSI
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