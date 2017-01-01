YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kötü konumlanmış dişler için mini vidalar

Kötü konumlanmış dişler için mini vidalar



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Mini vidaların ortodontik tedavi esnasında kullanım sıklığı son yıllarda giderek artan destek ünitelerinin başında geldiğini belirten Dr. Aydan Coşkun Ateş, mini vida tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Dr. Aydan Coşkun Ateş, "Ortodonti'de dişleri basit mekaniklerle kuvvet uygulayarak hareket ettirebiliyoruz. Ağız içinde bir dişi hareket ettirebilmek için diğer dişlerden ve dokulardan destek alabiliriz. Mini vidalar ise ortodontik tedavi esnasında kullanım sıklığı son yıllarda giderek artan destek ünitelerinin başında gelmektedir. Bu yöntemi basitçe anlatmak gerekirse, ortodonti de diş hareketini sağlarken destek aldığımız klasik yapıların (diğer dişler, boyun veya damak) yerine çene kemiği içine yerleştirilen mini vidalar sayesinde kemikten destek alınması işlemidir. Mini vidalar kemiğin içine yerleştirildiği için üzerine gelen kuvvetlerin etkisiyle hareket etmezken, kuvveti uyguladığımız diğer taraftaki dişler bizlerin istediği yöne doğru hareket edebilirler" dedi.

Mini vidaların tedavi planlaması sırasında ortodontistiniz dişleri daha etkili ve hızlı hareket ettirebilmek için mini vida uygulanacak bölgeye karar verildiğini kaydeden Dr. Ateş, "Mini vidaların klinikte yerleştirilmesi tecrübeli bir elde 5-10 dk'lık bir prosedürdür. Sadece uygulanacak bölgeye yapılacak yüzeysel bir anesteziden sonra kolayca kemik içine yerleştirilebilinir. Mini vida yerleştirildikten hemen sonra üzerine kuvvet uygulanarak diş hareketine başlanabilinir" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



25.05.2017 09:38:54 TSI

NNNN

