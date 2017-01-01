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Katma değerli ürün üretimine destek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:43
Katma değerli ürün üretimine destek
Katma değerli ürün üretimine destek

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2016 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklediği bir madeni eşya firması tarafından yürütülen 'İstihdamı ve Verimliliği Artırmaya Yönelik Olarak AB Standartlarına Uygun Kaynak Projesi'nin kapanış toplantısı Çorlu'da gerçekleştirildi.
Toplantıya Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Gönül, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Sınar, Atalay Madeni Eşya Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Atalay ve davetliler katıldı. Toplantı öncesi Genel Sekreter Mahmut Şahin, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve beraberindekiler Atalay Madeni Eşya firmasını gezerek, firma ve ürettikleri ürünler hakkında bilgi kaldılar. Toplantıda bir konuşma yapan Genel Sekreter Şahin şunlara değindi:
"İstihdamı ve Verimliliği Artırmaya Yönelik Olarak AB Standartlarına Uygun Kaynak Projesi ile başvuran Atalay Madeni Eşya, 2016 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Ajansımızdan destek aldı. Destek sağladığımız böyle anlamlı bir projenin kapanış toplantısında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Trakya Kalkınma Ajansı olarak Bölgemizde katma değerli ürün üretilmesi noktasında hayata geçirdiğimiz projelerimiz var. Bu anlamda katma değerli ürün üretilmesi çok önemsiyoruz. Şu an kapanış toplantısını gerçekleştirdiğimiz bu proje de bunlardan sadece biri. Ajansımızın desteğiyle firma 2 adet lazer makinesi temin etmiş ve 10 kişinin istihdamını sağlamıştır. Böylesine anlamlı bir projede emeği geçenleri kutluyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.''

Toplam bütçesi 376 bin 173 TL
Trakya kalkınma Ajansı'ndan projeyle ilgili yapılan açıklamada" Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler arasında, Eksenli Robotlu Lazer Kaynak Makinesi ile Lazer Markalama, Kesim ve Oyma Makinesi satın alımı tamamlanması, makinaların deneme üretimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, 10 yeni personel işletmeye kazandırılması, lazer kaynak makinesinde ve lazer markalama makinesinde çalışacak olan makine operatörü ile makine operatör yardımcılarına işbaşı ve oryantasyon eğitimleri verilmesi yer almaktadır. Toplam bütçesi 376 bin 173 TL olan projenin yüzde 50'ne denk gelen 188 bin 086 TL'lik kısmı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmaktadır.
(HLD-MEF-Y)

25.05.2017 09:43:25 TSI
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