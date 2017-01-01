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AFAD gönüllülerine eğitim

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:52
AFAD gönüllülerine eğitim
AFAD gönüllülerine eğitim

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - AFAD Başkanlığı "O Kahraman Benim" Gönüllülük kampanyası kapsamında Kırklareli'nde bulunan AFAD gönüllüleri ile toplantı ve eğitim gerçekleştirildi.
Toplantı kapsamında ilk olarak gönüllülere kampanya ve gönüllülük hakkında bilgi verildi ve birlikte ne gibi faaliyetler yürütüleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Daha sonra gönüllüler Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden beklentilerini ifade ettiler.
Toplantının ikinci aşamasında gönüllülüğü yaygınlaştırmak için atılması gereken adımlar hakkında görüşüldü. Gönüllülerden öneriler alındı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası gönüllülere arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve malzemelerin tanıtımı yapıldı. Daha sonra tanıtılan malzemelerin hangi durumlarda kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatıldı.
(KA-MEF-Y)

25.05.2017 09:52:04 TSI
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