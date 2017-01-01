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Sungurlu'da yemekhaneler denetlendi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:57
Sungurlu'da yemekhaneler denetlendi
Sungurlu'da yemekhaneler denetlendi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin, yemek ihtiyaçlarının karşılanması esnasında gıda ve temizlik esaslarına uygunluğunun takibi amacıyla yemek fabrikaları denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Güven Yılmaz başkanlığında, oluşturulan komisyon ile birlikte ilçedeki taşımalı ortaöğretim ve temel eğitim öğrencilerinin yemeklerini hazırlayan Sungurlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yemekhanesi denetlendi.
(SŞ-BÖ)

25.05.2017 09:57:53 TSI
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