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Gesi Cumhuriyet Mahallesi asfaltlanıyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:58
Gesi Cumhuriyet Mahallesi asfaltlanıyor
Gesi Cumhuriyet Mahallesi asfaltlanıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem Bölgesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Gün Sazak Bulvarında asfaltlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
Yol yenileme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile Gün Sazak Bulvarı ve buna bağlantılı 6 sokakta asfalt çalışmasına devam ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, alt yapısı yenilenen Gün Sazak Bulvarında 5 bin ton alt yapı malzemesi ile 7 bin ton asfalt kullanıldığını belirtti.
Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
Melikgazili olmanın farklılığı
"İldem Bölgesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde toplu konut alanların yapılması ile hem alan olarak büyümüş hem de nüfusu artmıştır. Güvenli ve seri bir ulaşım için öncelikle imar planında yer alan cadde ve sokaklar açılmaktadır. Artan nüfusa ve büyüyen alan nedeni ile mahallede çevresi ile ve doğası ile uyumlu yenileme ve düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Bu semtte yer alan Gün Sazak Bulvarı ile bu bulvara bağlantılı tüm yollarda alt yapı çalışmasını gerçekleştirilmektedir. Gün Sazak Bulvarı 20 metre genişliğinde ve 3200 metre uzunluğundadır. Şu anda asfaltlama çalışması ile yol yenileme çalışmasının sonuna gelinmiştir. Yol yenileme ve çevre düzenleme, yaya yolu ile semt otopark yapımı sonrası Cumhuriyet Mahallesinin tüm yolları asfaltlanacaktır. Bu çalışma esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildi."
(SK)

25.05.2017 09:58:08 TSI
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