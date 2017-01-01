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Dursunbey'de FETÖ'den Kapanan Yurt KYK Olacak



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Devlet tarafından el konulan FETÖ'ye bağlı eski yurt Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Eylül ayında erkek yurdu yapılacak.

Geçtiğimiz hafta başında Ankara'da bir takım temaslarda bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçeye ikinci KYK yurdunun kazandırılmasını sağladı. Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ile birlikte Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'yu Makamında ziyaret eden Başkan Bahçavan, FETÖ'den boşalan bu yurdun İlçede ihtiyaç haline gelen KYK yurdu olarak kullanılmasını talep etti. Konu ile yakından ilgilenen Genel Müdür, Dursunbey'e Eylül ayına kadar Erkek KYK yurdunu kazandıracaklarını söyledi.

Dursunbey'e dönen Başkan Bahçavan ayağının tozuyla kapanan yurtta inceleme yaptı. Belediye görevlileri ile birlikte çevre düzenlemesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Bahçavan, en kısa süre içinde yurt çevresinde çalışmaların başlaması talimatını verdi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Bahçavan; "Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl FETÖ operasyonları sonrası Devlet tarafından kapatılan ve el konulan bu yurt artık Devletin kontrolünde KYK tarafından işletilecek. Ankara'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu ile yaptığımız görüşme sonrası talebimizi ilettik ve olumlu netice aldık. Sayın müdürümüz bize bu bölgede çevre düzenlemesi yapılamasını istedi. Bizde hemen çalışmalarımıza başladık. İnşallah önümüzdeki yıl Üniversitemize açılacak olan İş Güvenliği ve Ormancılık Bölümleri ile öğrenci sayımız da artacak. İlçemizde Üniversiteli öğrencilerimiz tarafından sıklıkla istenen KYK yurdu da Kız yurdumuzun ardından hizmet vermeye başlayacak. Bizlere destek olan Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu'ya ve Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Kasım Bostan'a çok teşekkür ederim" dedi.

Eylül ayında hizmet vermeye başlayacak olan yurdun kapasitesi de önümüzdeki günlerde belirlenecek.

(HD)



25.05.2017 09:59:26 TSI

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