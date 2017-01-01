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Ataşbak: "Orhan Depedaş'tan gelecek sene şampiyonluk bekliyoruz"

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ataşbak, Avrupa Dördüncüsü ve Türkiye Şampiyonu Tepedaş'ı kabul etti



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ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçtiğimiz hafta İspanya'da gerçekleştirilen Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü, Türkiye Şampiyonasında birinci olan Orhan Tepedaş'ı kabul etti.

Ataşbak, Orhan Tepedaş'ı antrenörü Nihat Söyler ile makamında kabul ederek, daha başarılı olması için gerekli desteği sağlayacağını söyledi. Ataşbak, son yıllarda tüm branşlarda Adanalı sporcuların başarılı olduklarını belirterek, "Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya'da Türkiye Şampiyonluğu oldukça önemliydi. Ancak bu başarısını Avrupa dördüncülüğüyle taçlandırması bizleri mutlu etti" dedi.

Adana'nın uluslararası arenada sesini duyuran tüm sporcu ve kulüplere gereken hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Ataşbak, başarılarından dolayı tebrik etti.

Atletik Canon Spor Kulübü Başkanı Nihat Söyler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ataşbak'dan her koşulda destek gördüklerini belirterek, teşekkür etti.

Söyler, Orhan Tepedaş'ın 25 yıldır bu sporu yaptığını, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye birincisi olduğunu ve kendi sıkletin de mücadele etmediğinden dolayı dördüncü olduğunu ifade ederek, "Sporcumuzun kilosunda yeterli sporcu olmadığından dolayı bir üst sıklette yarıştı. Gelecek yıllarda bu başarısını yukarı taşıyacağına inanıyorum. Bu başarıda en büyük destekçisi eşi Özge Tepedaş'dır. Aile olarak spora girmeleri başarıyı getiriyor" diye konuştu.

Ayrıca, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak tarafından başarılı sporcuya eşofman armağan edildi.

Bu arada, ziyarette Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel'de hazır bulundu.

(ELF-Y)



25.05.2017 10:05:18 TSI

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