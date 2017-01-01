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Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları 20'den fazla projeyi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergiledi.

Okulun Konferans Salonunda gerçekleşen fuarın açılışı, Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, Mal Müdürü Vekili Çağlar Eren Ayaz, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Aygün'ün katılımı ile gerçekleştirildi.

Bilim Fuarının açılış kurdelesi Kaymakamı Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç tarafından kesildi. Açış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Belgin Öncel, "Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır" dedi. Fuarda öğrenciler tarafından, Matematik, Kimya, Fizik, Coğrafya, Biyoloji, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi, Edebiyat ve Tarih, alanında toplam 20'den fazla proje sergilendi. Fuar kapsamındaki projeler, öğrenciler tarafından Kaymakam Fatih Topuz ve diğer konuklara anlatıldı. Son bölümde ikramlar yapılırken, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da, seslendirdiği türkülerle bilim fuarına renk kattı.

(FT)



25.05.2017 10:05:28 TSI

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