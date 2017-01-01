YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. (Özel Haber) Manisa'da Ramazan'ın ilk zammı çaya

(Özel Haber) Manisa'da Ramazan'ın ilk zammı çaya

- İki senedir aynı olan çay fiyatları yüzde 25 oranında arttı

- Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin:

- "Zam hoş bir şey değil ama girdiler yükseldi"

- "Hem müşterilerimizi hem de esnafımızı düşünerek zammı makul seviyede tuttuk"



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa'da vatandaşların en ucuza dinlendiği, sohbet ettiği ve vakit geçirdiği mekanlar olan kahvehanelerde yaklaşık iki yıldır 1 lira olan çay fiyatları artan maliyetler nedeniyle yüzde 25 oranında zamlandı. Yeni zam tarifesi Ramazan'ın başlamasıyla birlikte uygulanmaya başlanacak.

Vatandaşların ucuz ve rahatlıkla zaman geçirebildikleri için tercih ettikleri kahvehanelerde çay fiyatları yüzde 25 oranında zamlandı. Girdilerin artması nedeniyle hem esnafı hem de vatandaşı üzmeyecek bir zam yapıldığını belirten Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, esnafın tarife asma zorunluluğu olduğunu, asmayan esnafa zabıta denetimlerinde ciddi cezai yaptırımlar yapıldığını söyledi. Zammın hoş bir durum olmadığını ifade eden Çetin, "Zam hoş bir şey değil ama esnafımızın girdileri yükselince bizler de esnafımızın gelirlerini korumak adına üst kuruluşumuz olan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine müracaatımızı yaptık. Onlar da bizim talebimizi olumlu karşıladılar. Tarifelerimiz onaylandı ve şuanda yüzde 25 zam uygulanacak. Bu da girdilerimizden fazladır ama biz hem müşterilerimizi düşünerek hem de esnafımızı düşünerek zammı makul seviyede tuttuk. Burada esnafımıza da seslenmek istiyorum. Bu fiyat tariflerinin uygulanmasını ve mekanlarında müşterilerin görebileceği uygun bir yere asılmasını istiyoruz. Rekabetin hizmet kalitesinin geliştirilerek yapılmasını istiyoruz esnafımızdan. Fiyat kırarak rekabet olamayacağını, olursa da esnafımızın zarar göreceğini ve bunun esnafın sonu olacağını düşünüyoruz. Rekabetin kesinlikle kaliteye dayalı olmasından yanayız. Müşterimizden de, Manisalı vatandaşlarımızdan da talebimiz girdikleri mekanda tarifeyi görmek en doğal, en yasal haklarıdır. Tarifeyi istesinler, yeyip içtiklerinde ne ödeyeceklerini mekana girerken bilmeleri gerekiyor. Bilmeleri de haklarıdır" dedi.



"En ucuz dinlenme mekanları"

Manisa'da çay fiyatlarına en son iki sene önce zam yapıldığını hatırlatan Çetin, "Kahveci esnafı olarak iki senedir zam yapmıyorduk. Şuanda vatandaşın en ucuza dinlenebildiği mekanları işletiyoruz bizler. Gün boyu misafir ediyoruz kendilerini. Çayımız 1 liraydı, girdilerden dolayı yüzde 25 zammı yapmak zorunda kaldık. Oturulabilecek kahvehanelerde çayımız 1 lira 25 kuruş oldu. Bize bağlı olan esnafımızın, değişik sektördeki esnafımızın tarifeleri mevcut. Bizdeki tarifeler çay ocakları, kahvehaneler, kafeler, kafeteryalar ve çay bahçeleri şeklindedir. Kafelerde çayımız oyun olmadığı için 1 lira 50 kuruş, çay bahçelerinde de şuanda 2 lira olarak kabul edildi. Bu bizim dışımızda olan esnafımızda fiyatlar daha da yüksek. Tabii ki bu vatandaşın tercihidir. Bizler vatandaşın en ucuza oturabileceği, dinlenebileceği, sohbet edebileceği mekanların işletmecileriyiz. İnşallah vatandaşı da üzmeden, kendimizin de ekonomisini kırmadan bu işi hep beraber yürütmeye çalışacağız kahveci esnafımızla. Tarifelerimiz 7 Nisan'da onaylandı. Bizler de tarifelerimizi dağıtmaya başladık. Ramazan'la beraber Manisa'da uygulamaya geçilecek" şeklinde konuştu.

Çelik, yaklaşan Ramazan ayının esnafa hayırlı işler getirmesini, Manisa'ya ve tüm ülkeye bereket ve hayırlar getirmesini temenni etti. Çetin, daha sonra odaya bağlı üye iş yerlerini ziyaret ederek, yeni tarifenin dağıtımını gerçekleştirdi.

Manisa'da uygulamaya başlanacak olan çay fiyatlarındaki yeni tarifeler şöyle:

"Kafeteryalarda 2,50 TL, 1. sınıf kahvehanelerde 1,50 TL, kafelerde 1,50 TL, 2. sınıf kahvehanelerde 1,25 TL, çay ocaklarında 1 TL"

(SC-CC-Y)



25.05.2017 10:11:17 TSI

NNNN

