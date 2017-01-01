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Geleceğin öğretmenleri şenlikte buluştu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:14
Geleceğin öğretmenleri şenlikte buluştu
Geleceğin öğretmenleri şenlikte buluştu

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden bu yıl mezun olacak 210 öğrenci, Öğretmenim Şenliği'nde buluştu.
Bartın Üniversitesi Bilim, Kültür-Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamın Eğitim Fakültesi tarafından "Öğretmenim Şenliği" gerçekleştirildi. Fakülte bünyesindeki Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olacak 210 öğrenci için gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, "Öğretmenler çocuklara, gençlere rehberlik edip, düşüncelerine yön vererek yaşama hazırlayan kişilerdir. Özveriyle işlerini yapan öğretmen, çevresine güven verir, inanç aşılar ve etrafını aydınlatır. Yaptığımız mesleği sadece bir iş olarak değil, sevgi ve gönül mesleği olarak görmemiz gerekmektedir" dedi.
Şenlikler kapsamında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevan Nart yönetiminde "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı oratoryo ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Reha Sarıkaya idaresinde "Okul Bahçesinde Bir Teneffüs Arası" adlı gösteri de sergilendi. Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin birer konuşma yaparak düşüncelerini aktardıkları etkinlikteler kapsamında oynanan oyunlarda ise öğrenciler doyasıya eğlendi.
(AY-GY-Y)

25.05.2017 10:14:30 TSI
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