YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güney Kore'den Adıyaman'daki Kore gazilerine vefa

Güney Kore'den Adıyaman'daki Kore gazilerine vefa



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park, 67 yıl önce Kore harbine katılan Adıyaman'da ki Kore gazileri ile buluştu

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşeliği tarafından organize edilen program kapsamında, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park Adıyaman'a geldi.

Adıyaman'da katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Güney Kore Milli Marşının çalınmasıyla başladı.

Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Güney Kore Ankara Büyükelçiliği dans topluluğu tarafından bir gösteri yapıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, Güney Koreli dostların gösterdiği vefadan dolayı teşekkür ederek, programda "Mehmedim" adlı şiirini okudu.

Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park ise konuşmasında, Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Adıyamanlı Kore Gazilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. 67 yıl önce 8 bin kilometre uzaklıkta bulunan Güney Kore'ye gelen 20 bin Türk Askerine minnet duygularımızı iletiyoruz. Sadece orada bizim için savaşmadınız, orada çocuklarımızla birlikte ekmeğinizi de paylaştınız, Kore halkı bunu çok iyi biliyor. Şimdi Güney Kore, dünyanın 11'nci büyük ekonomisine sahip bir ülke oldu. Bunun sebebi Türk Askerinin orada gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık olduğuna inanıyorum. Ateşe olarak en önemli ve birinci görevim, ülkenizdeki Kore gazileri ile ilgilenmektir. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Şehitlerimize tanrıdan rahmet diliyorum" dedi.

Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park ve beraberindeki heyeti Adıyaman'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Vali Abdullah Erin ise, "Aradan geçen 67 yıla rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore Cumhuriyeti çok güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlıdır. Güney Kore Cumhuriyeti halkının çok zor durumda kaldıkları bir dönemde onların kaderini, acısını ve sıkıntısını paylaşmak üzere dedelerimiz ve babalarımız zalimlere ve ceberutlara karşı koymak üzere binlerce kilometre öteden bulunan Kore halkının yanında yer almıştır. Bu vefa ve takdir duygularını aziz milletimize her şekilde ifade etmekten geri durmayan Güney Kore Cumhuriyetine bizlerde Türk Milleti olarak teşekkür ediyor, Adıyaman'da kendilerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş tüm Kore Gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Abdullah Erin, Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park ve beraberindeki heyete ziyaret anısına Adıyaman'a özgü bir el dokuması kilim ile bir plaket verdi.

Programda ayrıca hayatta olan Kore Gazilerinden Ali Rıza Saygılıer'e, Yusuf Babacan'a, Derviş Akgül ve Osman Kaya'ya Vali Abdullah Erin, protokol üyeleri ve Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye Petrolleri Sosyal tesislerinde düzenlenen program, Adıyaman'daki Kore Gazisi torunlarına Güney Kore Cumhuriyeti Devleti tarafından eğitim bursu sağlanmasıyla sona erdi.

Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, program sonrası Kore Gazileri ile sohbet ederek elini öptü.

Törene Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Alparslan Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, hayatta olan Kore Gazileri ve aileleri ile Kıbrıs Gazileri katıldı.

(AHM)



25.05.2017 10:22:08 TSI

NNNN

