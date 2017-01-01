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Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Bilim Fuarı gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında desteklenmeye hak kazanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarından biri olan Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Bilim Fuarı açılış töreni bugün gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Talip Karpınar, Edremit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü İlhan Yazar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı bilim fuarında 45 proje katılımcıların beğenisine sunuldu.

Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu öğretmenlerinden Necati Kocabaş koordinatörlüğünde ve okul öğretmenleri danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden güzel projeler standlarda sergilendi. Antik çağdan günümüze zeytinin kullanım yöntemleri, zeytinin halk tıbbında kullanımı, koli bandı kesici, her sokağa bayat ekmek toplama kabı, enerji dönüşümü gibi bir çok alanda hazırlanmış projeleri katılımcılar ilgiyle gezdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç danışman öğretmenlere teşekkür ederek bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

(EME)



25.05.2017 10:23:03 TSI

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