Minik hafızlar hünerlerini sergiledi
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KOCAELİ (İHA) - İhlas Vakfı Sevgi Bahçesi Sıbyan Mektebinde eğitim gören minik öğrenciler, yıl sonu gösterisinde öğrendiklerini sergilediler.
Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde bulunan Vezirçiftliği Semt Konağında eğitimlerini sürdüren Sevgi Bahçesi Sıbyan mektebi, yılsonu etkinliğinde buluştu. İhlas Vakfı bünyesinde kurulan Sıbyan Mektebinde, 9 aydır süren eğitim gören 15 öğrenci, öğrendiklerini velilerine sergilediler. 4 ile 6 yaşları arasında değişen minik hafızlar, etkinlikte ilahiler, şiirler, dualar, hadis ve ayetler okuyarak hünerlerini gösterdi. Gösterilerin ardından yıl boyunca Kuran, ilahi, matematik, Türkçe ve İngilizce alanlarında eğitimler alan öğrencilere sertifikaları teslim edildi.
(GY-Y)
25.05.2017 10:24:50 TSI
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