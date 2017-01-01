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Çobanbey'de Suriye görev gücü yetkileri bir araya geldi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:28
Çobanbey'de Suriye görev gücü yetkileri bir araya geldi
Çobanbey'de Suriye görev gücü yetkileri bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Suriye görev gücü yetkileri ile bölgede görev yapan AFAD yetkilileri ile birlikte Elbeyli Çobanbey lojistik depoda bir araya gelerek toplantı yaptılar.
Fırat Kalkanı Operasyonu Kapsamında Yürütülen hizmet ve faaliyetlerin planlama ve koordinasyonu için Suriye görev gücü yetkileri ile bölgede görev yapan yöneticiler AFAD Çobanbey lojistik depoda buluştu. Toplantıda, AFAD'ın çalışmaları, insani yardımlar lojistik destek, bölgenin yeniden yapılanması ve hayatın normale dönmesi için alınması gereken tedbirlerle ihtiyaç duyulan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Tekinarslan , AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz, Kilis'te geçici görevle bulunan AFAD yetkililer ve teknik elemanlar katıldı.
(MAD-SD-Y)

25.05.2017 10:28:59 TSI
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