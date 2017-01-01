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Kepez'in camisi göz kamaştıracak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:29
Kepez'in camisi göz kamaştıracak
Kepez'in camisi göz kamaştıracak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi tarafından Antalya'ya kazandırılan en görkemli yapılardan biri olan Çelebi Sultan Mehmed Camii'de çalışmalar devam ediyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 2'nci döneminin önemli projelerinden olan Yeni Mahalle'deki Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin inşaatı büyük oranda tamamlandı.

24 saat Kur'an-Kerim okunacak
Tamamlandığında 24 saat canlı olarak Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılacağı Çelebi Sultan Mehmed Camii, bu yönüyle de bir ilke imza atmış olacak. Hem mimari yapısı hem de tarihi camilerde olduğu gibi etrafında derslerin verileceği odaların bulunduğu camide, hafızlar tarafından 7 gün 24 saat, (namaz vakitleri hariç) kesintisiz canlı Kur'an'ı Kerim okunacak. Ayrıca camide, Peygamber Efendimiz (SAV) de Pazartesi ve Cuma geceleri okunacak mevlidi şerifler ile anılacak.

Kapıları açık olacak
Bölgesine vizyon kazandıracak olan camiinin inşaatına sık sık ziyaretler gerçekleştiren Başkan Tütüncü, tamamlandığında çevre düzenlemesi ve mimarı yapısı ile dikkatleri çekecek olan yapının hiçbir kapısının kapalı kalmayacağının altını çizdi. İbadethanelerin kapılarının gece gündüz açık olması gerektiğini ifade eden Tütüncü, mimarı yapıda da bunu göz önünde bulundurarak çalıştıklarını söyledi.

El emeği ile yükseliyor
Kaba inşaatın bitmesinin ardından özel malzemelerin usta ellerde işlenmesiyle devam eden çalışmalarda, özellikle camiinin görsel güzelliğine zarafet katacak detaylar yer alıyor. Mermerlerden tamamen el işçiliği ile işlenerek yapılan süslemeler, camideki yerlerini alarak tarihi mirasa katkı sağlayacak.

Aynı anda 5 bin kişi namaz kılacak
Mimari yapısıyla İstanbul Fatih'teki tarihi Atik Ali Paşa Camii'ne benzeyen Çelebi Sultan Mehmed Camii, Yeni Mahalle'de Seyhan ve Ceyhan caddelerinin kesiştiği noktadaki 2 bin 742 metrekarelik bir alan üzerine inşa ediliyor. İhale yöntemiyle inşa edilen caminin çevresinde yeşil alan düzenlemesi de yapılacak. Böylece cami alanı, 7 bin 300 metkareye çıkacak. Caminin ana ibadet yeri 600 metrekare, son ibadet yeri 205 metrekare, avlu sahası 766 metrekare, orta meydan 350 metrekare, minare uzunlukları ise 46,5 metre olacak. Türk-İslam medeniyetindeki cami anlayışına uygun şekilde tasarlanan camide, düz taban girişi sayesinde yaşlılar ve ortopedik engelliler ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilecekler.
Camide, hanımlar için de mahremiyetin muhafaza edileceği, abdesthane ve ibadet yerleri de bulunacak. Caminin avlusundaki külliye de ise İslam ilimleriyle ilgili dersler verilecek ve sohbetler yapılacak. Camide aynı anda 5 bin kişi namaz kılabilecek.

Manevi imara katkı koyacak
Çelebi Sultan Mehmed Camii'nin, Kepez'in manevi imarına önemli katkı sağlayacağına işaret eden Tütüncü, "Şehri maddi anlamda imar ediyoruz. Birçok tesis kazandırıyoruz. Kültür sanat, yol, park, alt ve üst yapı hizmetlerini yapıyoruz. Bu hizmetler bir yere kadar. Bir de gönüllerin mamur olması lazım. Manevi imara ihtiyaç var. Manevi ihtiyaç kendi değerlerimizle ve kendi inancımızla olacak. O inancın ihyasına yarayacak birçok hizmeti de Çelebi Sultan Mehmed Camii gibi nitelikli camiler yapacak."
(SÇ-SÇ-Y)

25.05.2017 10:29:16 TSI
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