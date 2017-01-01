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Pakistanlı sivil toplum örgütü 12 ton kapasiteli fırın kurdu



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey lojistik depoda Pakistanlı Sivil toplum örgütü tarafından 12 ton kapasiteli fırın kuruldu.

Pakistan Karaçi Merkezli Baıtussalam Welfare Kuruluşu tarafından Çobanbey lojistik depoda fırın ile Suriye ve bölgede yaşayan dezavantajlı engelliler,çocuk, kadın, yaşlı, öksüz, yetim, gruplara ve kamplara dağıtımına başlandı. Baıtussalam Welfare Kuruluşu tarafından kurulan fırında üretilen 12 ton ekmek, gıda malzemeler ile giyim eşyalarının dağıtıma başlandı. Pakistan Baıtussalam Welfare Kuruluşu yetkilileri, Kilis Valisi İsmail Çataklı ile AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz yardımları ile ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

(MAD-SD-Y)



25.05.2017 10:30:05 TSI

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