ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Pakistanlı sivil toplum örgütü 12 ton kapasiteli fırın kurdu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:30
Pakistanlı sivil toplum örgütü 12 ton kapasiteli fırın kurdu
Pakistanlı sivil toplum örgütü 12 ton kapasiteli fırın kurdu

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey lojistik depoda Pakistanlı Sivil toplum örgütü tarafından 12 ton kapasiteli fırın kuruldu.
Pakistan Karaçi Merkezli Baıtussalam Welfare Kuruluşu tarafından Çobanbey lojistik depoda fırın ile Suriye ve bölgede yaşayan dezavantajlı engelliler,çocuk, kadın, yaşlı, öksüz, yetim, gruplara ve kamplara dağıtımına başlandı. Baıtussalam Welfare Kuruluşu tarafından kurulan fırında üretilen 12 ton ekmek, gıda malzemeler ile giyim eşyalarının dağıtıma başlandı. Pakistan Baıtussalam Welfare Kuruluşu yetkilileri, Kilis Valisi İsmail Çataklı ile AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz yardımları ile ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
(MAD-SD-Y)

25.05.2017 10:30:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çobanbey'de Suriye görev gücü yetkileri bir araya geldi
YEREL

ÇOBANBEY'DE SURİYE GÖREV GÜCÜ YETKİLERİ BİR ARAYA GELDİ
Kilis'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

KİLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Yetim Dayanışma Günleri&quot; etkinliği
YEREL

"YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ" ETKİNLİĞİ
7 Aralık Üniversitesi mezunları Kilis'e öğretmen olarak atandı
YEREL

7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI KİLİS'E ÖĞRETMEN OLARAK ATANDI
Kilis'te MHP İl teşkilatı kahvaltıda buluştu
YEREL

KİLİS'TE MHP İL TEŞKİLATI KAHVALTIDA BULUŞTU
Sağlık Yaşam Merkezi Hizmete girdi
YEREL

SAĞLIK YAŞAM MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Baba ve oğuldan sıra dışı tasarım!
YAŞAM

ESKİ ARABASINDAN SIKILINCA EĞLENCELİ BİR İCAT YAPTI!

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...