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Liseli gençler İstanbul'u gezdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:30
Liseli gençler İstanbul'u gezdi
Liseli gençler İstanbul'u gezdi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Belediyesi gelecek yıl üniversite sınavına girecek lise 11. Sınıf öğrencilerini üniversite tercihlerine katkı sağlamak için "Gençlik Ecdadın İzinde" adıyla düzenlediği proje devam ediyor.
Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içindeki liselerde öğrenimlerine devam eden 11. Sınıf öğrencileri Pamukkale Belediyesi tarafından "Gençlik Ecdadın İzinde" projesiyle İstanbul gezisine gönderiliyor. Aralarında ilk kez İstanbul'u görenlerin de bulunduğu öğrenciler, otobüslerle Pamukkale Belediyesi önünden İstanbul'a hareket etti. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, öğrencileri belediyeden uğurladı.
Öğrencilerle sohbet eden ve hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Gürlesin, projenin amacını anlattı. "Pamukkale Belediyesi olarak da gençlere, eğitime her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Güçlü Türkiyemizin teminatı çocuklarımız, gençlerimizdir. Gelecek yıl üniversite sınavlarına girecek olan ilçemizde lise 11. sınıfta okuyan öğrencilerimiz bu geziyle ne yapmaları gerektiği, tercihlerinin nasıl olacağı konularında kendileri için çok önemli bilgi ve tecrübeye sahip oldu. İnşallah bu gezi sonrası motivasyonlarıyla ilgili daha sıkı bir çalışma azmiyle istedikleri üniversite ve bölüme girecekler. Hepsine şimdiden başarı diliyorum. Öğrencilerimizi kafileler halinde İstanbul'a göndermeye devam edeceğiz" dedi.
(MT-Y)

25.05.2017 10:30:24 TSI
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