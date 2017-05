YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit Müftüsü Arvas'tan Ramazan mesajı

Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit Müftüsü S. Emin Arvas Onbir Ayın Sultanı "Ramazan-I Şerif" öncesinde bir kutlama mesajı yayınladı.

Ramazan öncesinde yazılı bir mesaj yayınlayan Edremit Müftüsü S. Emin Arvas "Allahü teala, insanlar ve mekanlar içinde bazılarını diğerlerine nazaran daha faziletli, daha mübarek ve muhterem kıldığı gibi, zamanlar içinde de bazılarını diğerlerine nisbetle daha mübarek ve feyizli kılmıştır. Bu feyizli zamanlardan biri de, mağfiret ve rahmet ayı olan mübarek Ramazan ayıdır. On bir ayın sultanı olan bu rahmet ve mağfiret ayına inşallah 27 Mayıs Cumartesi günü kavuşma şerefine erecek ve 26 Mayıs Cuma günü akşam ilk teravih namazımızı kılacak ve yine ilk sahurumuza kalkmış olmanın hazzını ve huzurunu yaşayacağız.

Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Günahlara dalmış insanların samimi tövbe ve istiğfar ile hata ve kusurlarından temizlenecekleri bir aydır. Ayrıca Ramazanın manevi atmosferi, Müslüman Türk Milleti ve bütün Müslümanlar olarak her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz birlik ve dayanışmamızın pekişmesine en güzel ve en güçlü bir vesiledir.

Bu itibarla, müminler bu ayda, kötülükleri bırakıp iyi işleri yapma hususunda daha fazla hassasiyet göstermelidirler. Her türlü kötü halden, kötü söz ve fiilden kaçınmalıdır ki maddi ve manevi hayatını karartan günahların tuzağından kurtulma imkanını bulabilsin ve neticesinde huzurlu bir hayata kavuşabilsin.

İslam alimlerinin önde gelenlerinden İmam-ı Rabbani, Ramazan ile ilgili şu müjdeleri vermiştir: "...Ramazan ayı, bütün hayırları ve bereketleri ihtiva etmiştir. Bütün bir yıl içinde, herhangi bir cihetten, herhangi bir kimseye gelen bütün hayırlar ve bereketler, bu çok kıymetli ayın bereketler denizinden bir damla gibidir. Bir kimse, bu ayda, kendini toparlarsa, bütün yılı iyi olarak geçer. Bu ayı kötülükle geçirirse, bütün senesi kötü geçer. Bu ayın günlerinin bereketi başka, gecelerinin hayrı başkadır..."

Evet, Ramazan ayı Kur'anla şereflenen ve her saati, her dakikası; Allahü tealanın rızası istikametinde kulluk vazifelerini ifa edenlerin, ebedi saadet ve selamete kavuşmasına vesile olan, mağfiret ayıdır. Yeter ki müminler, ona gereken hürmeti göstersinler ve oruca bütün samimiyetiyle yönelmiş olsunlar.

Müminler, bir Ramazan Ayı'nı tekrar idrak edebildikleri için, yüce Allah'a binlerce şükür ve hamd ile birbirlerini candan tebrik etmelidirler. Şehirlerinde, mahallelerinde ve evlerinde tam manası ile bir bayram havası estirmelidirler. Özellikle çocuklarına ve diğer aile efradına güzel ve tatlı bir "ibadet ayı" şuur ve heyecanını, içten gelerek duyurmalıdırlar. Neşeli ve güler yüzlü, birbirlerine karşı müşfik, merhametli ve cömert olmalıdırlar. Akraba ve komşularının da durumları ile ilgilenmeli, onların da feyizli, bereketli ve huzurlu bir Ramazan Ayı yaşamalarını temin etmelidirler.

Öte yandan kendi vatanında, kendi bayrağının gölgesinde, hür ve müstakil yaşamanın ne büyük nimet olduğunu hatırlamalı, Cenab-ı Hakk'a hamd etmeliler. Şu anda, büyük bir zulüm altında inleyen, ezansız, Kur'an'sız bırakılan milyonlarca mazlum ve mağdur Müslüman'ın acısını ta yüreklerinde duymalı ve bunların kurtuluşu için de dua etmelidirler.

Vatandaşı din konusunda aydınlatmak olarak belirtilen asli görevimiz çerçevesinde, özellikle Ramazan ayı boyunca Edremit Müftülüğü olarak siz değerli hemşehrilerimize Yüce dinimiz İslam'ın doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatılmasına azami gayret gösterilecektir. Bu vesile ile oluşturulan "Ramazan Ayı Özel Va'z ve İrşad Ekibi" ile halkımızın hizmetinde olacağız. Bu çerçevede Ramazan ayı müddetince Merkez Bekireferdi Camiinde her gün öğlen ve yatsı namazlarından evvel sohbet yapılacaktır. İlçemiz Merkez Alemizade camiinde geçen yıllarda olduğu gibi hatimle teravih namazı kılınacaktır. Ayrıca bu sene "Ramazan-Şerifin Manevi İkliminde Ecdadımızın bir Ramazan geleneği olan 1001 Hatim okumaya siz de katılın" duyurusu ile Ku'an-ı Kerimi daha çok okumaya ve dinlemeye teşvik düşüncesi ile bir program düzenledik. Siz değerli Edremitli hemşehrilerimin bir hayli rağbet göstereceklerine inandığım bu Kur'an okuma neticesinde tamamlanan hatm-ı şeriflerin duası Kadir gecesinde Bekirefendi Camiinde başta aziz şehitlerimiz olmak üzere bütün geçmişlerimizin ervahına ithafen yapılacaktır. Kavuşma şerefine erdiğimiz Ramazan-ı Şerifte İbadetlerimizin ve dualarımızın kabulü için yüce Allah'a yalvaralım. Bu engin rahmet deryasından olabildiğince daha çok istifade etmeye gayret gösterelim.

Bu mübarek ayın bütün müminlere, gönül coğrafyamıza, bütün İslam Alemine ve bütün beşeriyete hayırlar getirmesini, birlik ve bütünlüğümüzün pekişmesine, aziz milletimizin ve cennet vatanımızın huzur ve selametine vesile olmasını, Cenab-ı Hak'tan diler, bütün okuyucularımın ve siz değerli Edremitli hemşehrilerimin Ramazan'larını tebrik ederim."dedi.



25.05.2017 10:37:04 TSI

