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Başkan Nehir: "Memleketini en çok seven görevini en iyi yapandır"

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:37
Başkan Nehir: "Memleketini en çok seven görevini en iyi yapandır"
Başkan Nehir: "Memleketini en çok seven görevini en iyi yapandır"

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir,"Daha yeşil, daha planlı, daha yaşanabilir bir kentin koşullarını yaratmak için doğru kararlar vermek, belediyenin kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmak zorundayız" dedi.
Başkan Nehir, Samandağ Belediyesi Toplantı Salonunda resmi kurum, kuruluş çalışanları, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaş tarafından uzun süredir beklenen çok ortaklı binanın yıkım işleminin gerçekleştiğini söyleyen Başkan Nehir, "Bu konu ile ilgili parselin durumu ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yerine doğruların anlatılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.
Kirli siyasetin sonucunda, imar kirliliği, çarpık kentleşme, hizmetlerin üretilememesi, belediyenin borç batağında olması gibi birçok olumsuzlukların bulunduğunu ifade eden Başkan Nehir, şöyle devam eti:
"Belediyemizin geçmişe dönük borçlarını yapılandırdık, personele düzenli maaş ödüyoruz. Otomasyon, imar çalışmaları, yol kaplama çalışmaları, temizlik gibi birçok alanda ilkleri başararak değişime, dönüşüme katkı sunduk. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmaksızın yanında durmaya çalıştık. Daha yeşil, daha planlı, daha yaşanabilir bir kentin koşullarını yaratmak için doğru kararlar vermek, belediyenin kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmak zorundayız. Günlük popülist söylemlerden uzak, uzun erimli, uzun soluklu işler yapmak ilçemizin hayrına olacak."
Kamuoyu tarafından uzun süredir beklenen çok ortaklı binanın yıkım işlemlerinin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Nehir, şöyle konuştu:
"Bu konuyla ilgili parselin durumu ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yerine doğruların anlatılması gerektiğine inanıyoruz. 30 yıl hizmet vermiş olan binanın üzerinde bulunduğu 4242 nolu parsel imar planında henüz kadastral parsel olarak görülmekteydi. Parselin alanı 2400 metrekaredir. Yıkımı ve yeniden inşa edilebilmesi için söz konusu parselin imar parseline dönüştürülmesi ve kamusal alanlarla ilgili terklerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Yani ilgili ortaklar çarşının merkezindeki bu parselden bin metrekare civarında bir alanı bila bedel kamusal alana terk ettiler. Ayrıca bin 400 metrekarelik imarlaştırılabilecek alanın bin 124 metrekaresi üzerinde inşaat oturtulmaktadır. Oluşturulacak binanın toplam metrajı 6 bin 125 metrekaredir. Binanın yüksekliği 22 metre olarak planlanmaktadır. Bu alan yaklaşık 80 ortağın birlikte tasarrufta bulunacağı bir alan olup mevcut yapıda en kıymetli alanlar kişilerin özel mülkiyetindedir."
Belediyeden kamulaştırma talep eden vatandaşlara seslenen Başkan Nehir, "Bin 124 metrekarelik bir park oluşturacağız diye 20 milyon 25 milyon para harcamayı hangi kamusal vicdanla kabul edeceğiz. Belediyemizin hazırda böyle bir kaynağı mevcut değil. Samandağ sadece 75. Yıl Parkı ve çevresinden ibaret olmayıp 42 mahalleden oluşuyor ve her mahallelimizin yaşadığı alanda böylesi parklar görme ve bu kaliteyi yaşama hakkı olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir kaynağımız olsa bile doğru olanın bütün mahallelerimize böylesi bir hizmetten faydalanmasını sağlamak olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Samandağ'ı geleceğe hazırlayan bir ufukla yolumuza devam ediyoruz"
Memleketini en çok seven görevini en iyi yapandır" diyen Belediye Başkanı Mithat Nehir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Samandağ'ımızı geleceğe hazırlayan yeni bir ufukla, yeni bir vizyonla yolumuza devam ediyoruz. Önceliğimiz binanın hemen bitişiğindeki park alanının altında inşa edilecek otopark ile trafik sorununu hızla çözüme kavuşturmak, yeni mahallelerimizde altyapı sorunlarını çözmek, imar planlarımızı bütüncül bir yaklaşımla hazırlayıp halkın hizmetine sunmak, çevre yolunun zamanında bitirilmesi için yüklenici firmanın önünün açmak, mümkünse Çevlik-Arsuz yolunu programa aldırmak, imalatını başlatmak Samandağımızın kör nokta olmaktan çıkmasına katkıda bulunmak olmalıdır. Sebze meyve hali ve soğuk hava depolarının yasal sorunları bütünüyle çözülmüş olup, bu hizmetin büyükşehirin bir an önce gündeme almasını sağlamak önceliğimizdir."
(ELF-Y)

25.05.2017 10:37:54 TSI
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