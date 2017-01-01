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3 kız arkadaşın hayvanlar için yaptığı afişler takdir topladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:40
3 kız arkadaşın hayvanlar için yaptığı afişler takdir topladı
3 kız arkadaşın hayvanlar için yaptığı afişler takdir topladı
- Yaşları küçük, yürekleri büyük

(Fotoğraflı)

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Sarayköylü ilçesinde yaşayan 3 kız arkadaş, sokakta şiddete maruz kalan bir kediyi gördükten sonra harekete geçerek, şiddetin son bulması ve hayvanları aç susuz kalmaması için kendi başlarına afiş hazırlayarak, sokaklara astı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 3 kız arkadaş sokaklarda şiddet gören ve sokaklarda aç susuz olan hayvanlara dikkat çekmek için kendi başlarına afiş hazırladı. Atatürk Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri 11 yaşındaki Funda Nur Dinçsoy, 12 yaşındaki Mucize Gergili ve 11 yaşındaki Zekiye Şen sokak hayvanları için yaptıkları davranış ile büyüklere örnek oldu.
Minikler, yaz, kış insanların kapılarının önüne bir kap su, yemek koymaları için afiş hazırladı. Büyüklerin daha duyarlı olması için hazırladıkları afişi sokak sokak gezerek duvarlara astılar.
3 kızın hazırladığı afişler vatandaşlardan takdir toplarken, Sarayköylü üç kızın yaptığı bu hareket "insanlık ölmemiş" dedirtti.
Hazırlanıp sokaklara asılan afişlerde, "Bir yerde sokak hayvanları sinden kaçmıyorsa o yerde yaşayın. Çünkü o yerde yaşayan diğer insanlar merhametlidir", "Dostlarımızı için uygun yerlere bir kap su koymayı unutmayalım", "Bizim gibi can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşam hakkına sahipler", "Kapınızın önüne koyacağınız bir kap su size mutluluk, onlara hayat verir" gibi yazılar yer aldı. 3 kız arkadaşın yaptığı eylemle hayvanlara karşı şiddetin önüne geçilmesi ve vatandaşların kapılarının önüne yaz, kış su ve yemek koymaları konusunda farkındalık oluşturması bekleniyor.

Afişlerin hikayesi var
Afişlerinin üzerine koydukları 3 ayçiçeği ve üzerlerindeki tokalar ile kendilerini simgeleştirme hikayesini anlatan Zekiye Şen, " Biz üç arkadaş yolda yürürken bir kedi gördük ve kedinin kuyruğunu kesmişler, vücudunda da kesikler vardı. Benim ve arkadaşlarımın içi çok acıdı. İnsanların hayvanlara neden şiddet uyguladıklarını anlamıyoruz. Onlara evimizi açalım onu yapamıyorsa da evimizin önüne bir kap su ya da yemek koyalım. Hem hayvanlara uygulanan şiddeti hem de onların ihtiyacı olan su ve yemek konusunda ağabeylerimizi, ablalarımızı farkındalık yaratmak için böyle bir şey yapmak istedik. Umarım düşündüğümüz gibi hayvanlara karşı bur farkındalık olur. Afişlerimizin üzerine koyduğumuz ayçiçeği simgesi bizi simgeliyor aslında. Ayçiçeği güneşi gördüğünde ona doğru döner ve ışığa bakar. Bizde güzel şeyler yapmak ve hep ışığa bakmak için ayçiçeği simgesi koymak istedik" diye konuştu.
(MT-Y)

25.05.2017 10:40:54 TSI
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