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'Nefes'in senaristi Hakan Evrensel okurlarıyla imza gününde bir araya geldi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:42
'Nefes'in senaristi Hakan Evrensel okurlarıyla imza gününde bir araya geldi
'Nefes'in senaristi Hakan Evrensel okurlarıyla imza gününde bir araya geldi
- Ortaca'da imza günü

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - "Nefes; Vatan Sağolsun" filminin senaristi Hakan Evrensel, "Yolun Açık Olsun" adlı yeni romanı için Ortaca'da imza günü ve söyleşi etkinliğinde kitapseverler ile bir araya geldi.
Alp Kırtasiye ve Kitap Evinde düzenlenen etkinlikle, "Nefes; Vatan Sağolsun" ve "Anadolu Kartalları" sinema filmlerinin senaristi, Hakan Evrensel, yeni romanı "Yolun Açık Olsun" ve yeniden baskısı yapılan, 1997 yılında yayımlanan "Güneydoğudan Öyküler" kitapları için imza gününde okurlarıyla buluştu.
"Güneydoğudan Öyküler" ve "Yer Eksi İki" kitaplarının ardından yazarın 3'üncü kitabı "Yolun Açık Olsun" okuyucu ile buluştu.
Okurları ile bir araya gelen yazar Evrensel, kitapları ve çalışmaları ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Evrensel, imza gününde kendisini yalnız bırakmayan kitapseverlere teşekkür etti.
(CC-MB-Y)

25.05.2017 10:42:23 TSI
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