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Vartolu öğrencilerden proje başarısı



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Kitaplarımızı Takas Edelim" projesi, Türkiye genelinde değerlendirmeye alınan projeler arasında yerini aldı.

"Kitaplarımızı Takas Edelim" projesinin 3 bin 357 proje arasında seçilerek saha değerlendirme sürecine alınmasının ardında, Milli Eğitim Bakanlığı yenilikçilik ödülleri değerlendiricileri Nezir Ünsal, Şükrüye Akan ve Mesut Fülper, okulu ziyaret etti. Hürriyet Ortaokulu Müdürü Umut Murat Aldemir'le görüşen heyet, daha sonra İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner ile bir araya geldiler.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Çetin, Hürriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan projenin Türkiye'de dereceye girmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çetin, "Başarısından dolayı Milli Eğitim Bakanlığından bir heyet, okulumuzu ziyarete gelmişler. Bizde misafirperverliğimizle onları karşıladık. Okulumuzun 'Kitabını Takas Edelim' projesi ile ilçemizin Türkiye'de birinci olması bizleri sevindirdi. Gelen misafirlerimize ve okulumuz çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

(MSA-Y)



25.05.2017 10:43:00 TSI

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