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Gemlik Zeytin Festivali Eylül'de başlıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gemlik yerel yönetimleri tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, 22-24 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Gemlik Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi, Gemlik Kaymakamlığı, STK temsilcileri ile birlikte düzenlenen 3. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali çalışmalarına, mahalle muhtarları ve Kooperatif yöneticileri de katıldı. 22-24 Eylül tarihinde düzenlenmesi planlanan festivalin daha fazla katılımla gerçekleştirileceğini belirten mahalle ve kooperatif temsilcileri, ayrıca açacakları stantlarla dikkat çekmeyi hedefliyor.

Yetkililer, önceki festivallerdeki programlardan beğeni alanların iyileştirilerek devam edeceğini ve yapılan görüşmelerde öne çıkan ortak önerilerinde programa alınacağını söyledi.

(AÇ-



25.05.2017 10:43:33 TSI

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