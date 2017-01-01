ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kooperatif başkanları yeni pazar arayışı için toplandı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:44
Kooperatif başkanları yeni pazar arayışı için toplandı
Kooperatif başkanları yeni pazar arayışı için toplandı

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Ziraat Odası önderliğinde Sahil Sosyal Tesislerinde Kooperatif Başkanları arasında toplantı düzenlendi.
Lapseki Ziraat Odası önderliğinde Sahil Sosyal Tesislerinde Kooperatif Başkanları arasında toplantı düzenlendi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen birleşmede üreticilerin yetiştirdiği ürünlere alternatif pazar arayışları masaya yatırıldı. Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim açıklamasında, "CarrefourSa Satın Alma Müdürü Hakan Akyüzlü'nünde yer aldığı toplantıda kooperatif ortaklarının ürünlerin arasında yer alan Lapseki'den şeftali, Çanakkale'den domates ve kapya biberi alımı üzerine görüşmeler yaptık. Dört Bin ton şeftali anlaşması ön görüşmeleri gayet başarılı geçti. Sözleşme maddelerinde hepsinde mutabık kalındı. Üreticilerimizin gözü gibi baktığı ürünleri daha iyi fiyata pazarlayarak kalkınmalarına destek olmaya çalışıyoruz. İlçemiz adına hayırlı olsun" dedi.
(GD)

25.05.2017 10:44:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Umurbey İlkokulu 2. Bahar Şenliği
YEREL

UMURBEY İLKOKULU 2. BAHAR ŞENLİĞİ
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde mezuniyet
YEREL

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİNDE MEZUNİYET
Belediyeden vergi hatırlatması
YEREL

BELEDİYEDEN VERGİ HATIRLATMASI
Çan Belediyesi Moris Tiyatro Sanat Topluluğu oyunlarına devam ediyor
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ MORİS TİYATRO SANAT TOPLULUĞU OYUNLARINA DEVAM EDİYOR
Kırkpınar öncesi gülümseten başarı
YEREL

KIRKPINAR ÖNCESİ GÜLÜMSETEN BAŞARI
Bayramiç Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi
YEREL

BAYRAMİÇ HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN YIL SONU SERGİSİ
Çan Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE DEVAM EDİYOR
Başkan Karadağ'dan kongre değerlendirmesi
YEREL

BAŞKAN KARADAĞ'DAN KONGRE DEĞERLENDİRMESİ
Diş hekimlerine eğitim verildi
YEREL

DİŞ HEKİMLERİNE EĞİTİM VERİLDİ
Çan Belediyesi kapalı Pazar yeri güçlendiriliyor
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ KAPALI PAZAR YERİ GÜÇLENDİRİLİYOR
Gelibolu'da sosyal yardımlaşma sergisi
YEREL

GELİBOLU'DA SOSYAL YARDIMLAŞMA SERGİSİ
Biga Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu
YEREL

BİGA ANADOLU LİSESİ'NDE MEZUNİYET COŞKUSU
Çan Anadolu Lisesi 128 öğrenciyi mezun etti
YEREL

ÇAN ANADOLU LİSESİ 128 ÖĞRENCİYİ MEZUN ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Baba ve oğuldan sıra dışı tasarım!
YAŞAM

ESKİ ARABASINDAN SIKILINCA EĞLENCELİ BİR İCAT YAPTI!

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...