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Kooperatif başkanları yeni pazar arayışı için toplandı



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Ziraat Odası önderliğinde Sahil Sosyal Tesislerinde Kooperatif Başkanları arasında toplantı düzenlendi.

Lapseki Ziraat Odası önderliğinde Sahil Sosyal Tesislerinde Kooperatif Başkanları arasında toplantı düzenlendi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen birleşmede üreticilerin yetiştirdiği ürünlere alternatif pazar arayışları masaya yatırıldı. Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim açıklamasında, "CarrefourSa Satın Alma Müdürü Hakan Akyüzlü'nünde yer aldığı toplantıda kooperatif ortaklarının ürünlerin arasında yer alan Lapseki'den şeftali, Çanakkale'den domates ve kapya biberi alımı üzerine görüşmeler yaptık. Dört Bin ton şeftali anlaşması ön görüşmeleri gayet başarılı geçti. Sözleşme maddelerinde hepsinde mutabık kalındı. Üreticilerimizin gözü gibi baktığı ürünleri daha iyi fiyata pazarlayarak kalkınmalarına destek olmaya çalışıyoruz. İlçemiz adına hayırlı olsun" dedi.

(GD)



25.05.2017 10:44:12 TSI

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