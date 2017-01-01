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Çan Belediyesi Moris Tiyatro Sanat Topluluğu oyunlarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Araştırmacı-Yazar Durali Doğan'ın Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan bir hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı üç perdelik 'Bacımın Gelinliği' oyunu Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı Düğün Salonu'nda sahnelendi.

Kurtuluş Savaşı zamanında Yozgat'ta yaşanmış bir olaydan yola çıkan Durali Doğan'ın kaleme aldığı oyunu sahneleyen Çan Belediyesi Moris Tiyatro Sanat Topluluğu, geceye katılanları duygulandırdı. Katılımcıların ayakta alkışladığı oyuna İlçe Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gece sonunda Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu oyunculara teşekkür ederek yönetmen ve oyuncu Abdurrahman Tutar'a bütün oyuncular adına çiçek takdim etti.

(GD)



25.05.2017 10:44:59 TSI

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