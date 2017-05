YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turan ve Sarımsaklı Dayanışma Grubu Melikgazi Belediyesi'ni Ziyaret etti

Turan ve Sarımsaklı Dayanışma Grubu Melikgazi Belediyesi'ni Ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Turan ve Sarımsaklı Dayanışma Grubu Üyeleri Emir Türkay, Şaban Aksoy, Ahmet Akkaya ve Yaşar Doğan; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek Turan ile Sarımsaklı bölgesine yapılan hizmet ve yatırımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Melikgazi Belediyesinin özellikle Turan ve Sarımsaklı bölgelerine yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Turan ve Sarımsaklı Dayanışma Grubu Üyeleri "Melikgazi Belediyesi bizlere her zaman yardımcı oluyor. Sosyal ve spor etkinliklere katılmamızı teşvik ediyor. Bölgemize yapılan yatırım ve hizmetler ile sosyal yaşama katkı sağlıyor. Her yıl düzenlediğimiz Sarımsaklı Kültür ve Dayanışma Etkinlimize destek olmaktadırlar. Turan ve Sarımsaklı Dayanışma grubu olarak 4 yıldır çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Amacımız bir dernek altında kültür, sanat ve sosyal çalışmalarda bölge halkına hizmet etmektir. Melikgazi Belediyesi tüm etkinlik ve çalışmalarımızda da yer almakta ve destek olmaktadır " dediler.

Sosyal belediyeciliği önemsiyor, değer veriyoruz

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada, "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman her yerdeyiz. Sosyal belediyeciliği önemsiyor, değer veriyor ve özünde hizmet vermeye çalışıyoruz. Özellikle yöresel ve bölgesel kültür, sanat ve sosyal yaşamın korunması, devamlılığı ve gelecek kuşaklara aktarılması konusu belediyemizin öncelikle arısındadır. Bu neden ile Turan ve Sarımsaklı bölgeleri gibi tarih, turizm ve tarım yanında yüzyılların birikimi olan değerlerin gelecek kuşaklara aktarılası konusunda her çalışmaya desteklerimiz devam edecektir"dedi.

Her zaman her yerdeyiz,

Turan ve Sarımsaklı Dayanışma Grubu üyeleri önünüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Sarımsaklı Kültür ve Sanat Etkinlikleri hakkında Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a hem bilgi verdiler hem de yapılabilinecek ortak projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundular.

(AÖ-Y)



25.05.2017 10:45:17 TSI

NNNN