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Belediyeden vergi hatırlatması



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Emlak Vergisi ve İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi'nin 2017 yılına ait 1'inci taksit ödeme süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı.

Biga Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi'nin birinci taksit ödeme süresinin 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona ereceği ifade edilerek, ödemelerin bir an önce yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.

(GD)



25.05.2017 10:46:01 TSI

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