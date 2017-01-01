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Varto'da kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde Ramazan ayı öncesi kan toplama kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde başlatılan kan toplama kampanyası sabah saatlerinde başladı. Belediye İş Hanı önündeki alana kurulan stantta, bağış alınmaya başlandı. Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan, hedeflerinin bugün 100 ünite kan toplamak olduğunu söyledi. Sabah saatleri olmasına rağmen yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Kotan, "Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarındadır. Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş'un Varto ilçesinde Ramazan öncesi kan toplama kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Varto ilçesi, kültürel ve sosyal etkinliklerde entelektüel seviyesi diğer ilçelere göre yüksek bir ilçemizdir. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kan bağışından önce biz kan değerini ve tansiyonu ölçüp öyle kan alıyoruz. Kan verme, kişinin sağlığı açısında önemlidir. 2016 yılı içerisinde bizim hedefimiz sekiz bin ünitedeydi. 2017 yılında hedefimiz on bin üniteye ulaşıp ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ederim" dedi

(MSA-Y)



25.05.2017 10:46:07 TSI

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