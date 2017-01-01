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"Seyhan'da Edebiyat Akşamları"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi'nin organize ettiği ve 3 gün sürecek "Seyhan'da Edebiyat Akşamları" başladı.

Adana'da şair ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek olan etkinliğin ilk gününde Zafer Doruk ve Ercan Kesal Adanalılarla buluştu. "Edebiyatımızda Adana" konulu serginin açılışı, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

3 gün sürecek etkinliklerde bugün "Edebiyatımızda Çocuk", akşam "Edebiyatımızda Kadın" konuları ele alınacak. Konuk yazarlar ise Melek Ö. Sezer, Hüseyin Güney, Seray Şahiner ve Sermin Şahin olacak.

(ELF-Y)



25.05.2017 10:46:52 TSI

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